سفن عسكرية صينية تقترب من جزر متنازع عليها مع اليابان

سفن عسكرية صينية تقترب من جزر متنازع عليها مع اليابان

اليابان – أعلنت اليابان أن سفينتين عسكريتين صينيتين اقتربتا امس السبت من جزر سينكاكو المتنازع عليها بين الدولتين وكذلك تايوان.

وذكر خفر السواحل الياباني في بيان له أن السفينتين التابعتين لخفر السواحل الصيني دخلتا في الساعة الـ11.15 من صباح اليوم السبت تقريبا المياه التي تعتبرها طوكيو تابعة لها جنوبي جزيرة ميناميكوجيما، وهي من جزر أرخبيل سينكاكو.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل الياباني طالب السفينتين الصينيتين بالمغادرة بعد أن اقتربتا من قارب صيد ياباني.

ويمثل هذا أول حادث من نوعه قبالة الجزر المتنازع عليها والخاضعة لإدارة اليابان منذ 26 يونيو الماضي.

المصدر: The Japan Times