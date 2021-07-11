ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت مع نظيره الجزائري الجديد رمطان لعمامرة المستجدات على الساحة الليبية.

السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قال: إن الوزيرين تطرقا إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية، على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.