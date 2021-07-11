البرازيل – قدم النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، مثالا رائعا للروح الرياضية، عقب نهاية مباراة منتخبيهما في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم فجر اليوم الأحد.

وبعد إطلاق الحكم صافرته معلنا عن فوز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد وتتويجه بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخه، ظهر نيمار وميسي وهما يحتضنان بعضهما البعض، حيث كان البرازيلي يهنئ الأرجنتيني بنيله اللقب، بينما كان “البرغوث” يواسي زميله السابق في برشلونة على خسارته الكأس الغالية.

وهذا اللقب هو الأول لميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين، علما بأنه خسر معه أربع مباريات نهائية أعوام 2007 (نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل 0-3)، ونهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 (كلاهما ضد تشيلي وبركلات الترجيح)، بالإضافة إلى خسارة نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد.

المصدر: RT