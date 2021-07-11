إسبانيا – أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخسر مبالغ مالية كبيرة، بسبب تأخر تجديد عقده مع برشلونة.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد جديد.

وأشارت صحيفة “ليكيب” في تقرير لها أن ميسي كان يحصل على 138.90 مليون يورو في الموسم الواحد من دون الضرائب، وبالتالي يخسر 100 ألف يورو كل يوم، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وبات ميسي لاعبا حرا منذ 30 يونيو الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني، وارتبط النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما، بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستعد ميسي حاليا مع منتخب بلاده لخوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا ضد نظيره البرازيلي في “كلاسيكو العالم”، الذي سيجمعهما فجر غد الأحد، على ملعب “ماراكانا” الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: وكالات