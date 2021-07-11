البرازيل – التقطت كاميرا قناة “TYC” الأرجنتينية، لقطات صادمة للنجم البرازيلي نيمار، بعد هزيمة منتخب بلاده على أرضه أمام الأرجنتين، بهدف دون مقابل، في نهائي كوبا أمريكا، فجر اليوم الأحد.

وظهر نيمار وهو يجلس على السلم في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، بجوار ثنائي منتخب الأرجنتين، زميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، وزميله الحالي في نادي باريس سان جيرمان، لياندرو باريديس، بعدما استلم اللاعبون الميداليات الخاصة بهم عقب نهاية اللقاء.

وبدا نيمار خلال حديثة مع الثنائي الأرجنتيني سعيدا، كما ظهر في لقطات أخرى وهو يضحك ويمرح، وكأن شيئا لم يحصل على أرضية ملعب “ماراكانا”.

والمثير، أن نيمار ظهر قبل هذا المشهد، في مشهد آخر داخل الملعب، وعلامات الحزن والغضب بادية على وجهه، حتى أنه لم يستطع تمالك نفسه وانهار باكيا على أرضية الملعب.

المصدر: قناة “TYC”