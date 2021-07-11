مصر – تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموقف في بلاده بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وليد أبو المجد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن “الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية”.

وتابع “وجه السيد الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية”.

وأضاف المتحدث أنه “تم استعراض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي “قها” و”إدفينا”، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية”.

وقال إنه تم خلال الاجتماع “عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال، بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر، وذلك بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعما لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية”.

وأشار المتحدث إلى انه تم خلال الاجتماع “عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت لصالح الاستهلاك المحلي وكذلك لتعزيز فرصة التصدير للخارج”.

المصدر: RT