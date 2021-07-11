ليبيا – وجه عضو مجلس النواب عبد السلام نصية نداء ومناشدة إلى كل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الجمعيات الخيرية الليبية ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني.

نصية ناشد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذه الجهات التدخل العاجل لمساعدة الشعب التونسي الشقيق في مواجهة جائحة كورونا وتفاقم الوضع الصحي بشكل كبير.

وأضاف: “أدرك تمامًا أن الوضع الصحي في ليبيا غير مستقر، ولكن أخوتنا اليوم في أمس الحاجة لتقديم يد العون والمساعدة، ما قد تعتبره بسيطًا قد يشكل فارقًا كبيرًا لإنقاذ حياة عدد من الأفراد”.