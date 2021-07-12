الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، لتسجل أكبر هبوط في أسبوعين بفعل انتعاش الدولار وأسعار الأسهم حول العالم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 0.65 بالمئة إلى 1798.4 دولار للأوقية بحلول الساعة (06:59 ت.غ)، فيما نزلت العقود الآجلة 0.87 بالمئة إلى 1797.30 دولارا للأوقية.

في المقابل صعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 92.18؛ وهو أول ارتفاع في آخر ثلاث جلسات.

لكن أسعار الذهب الحالية، تتلقى دفعة من تعزيز المخاوف المرتبطة بسلالة فيروس “دلتا”، لتهبط ضمن نطاق ضيق، وسط مخاوف من تأثير المتحور على تعافي الاقتصادي العالمي.

وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين، السبت، من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

الأناضول