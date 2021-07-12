إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت امس عن تعيين إيال حولتا مستشارا للأمن القومي ورئيسا لهيئة الأمن القومي، حسبما أورد ديوان رئيس الوزراء.

وذكر الديوان في بيان له أن حولتا قد شغل سابقا سلسلة من المناصب القيادية رفيعة المستوى في جهاز الموساد (حيث دامت خدمته 23 عاما)، منها رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والسياسي ورئيس الهيئة التكنولوجية، وكان في هذه المناصب “مسؤولا عن تعزيز العلاقات السياسية الاستراتيجية الحيوية لدولة إسرائيل ولأمنها، وكذلك عن تطوير الأدوات التكنولوجية الضرورية لتلبية احتياجات الجهاز، على نطاق واسع من المجالات”.

وبحسب البيان فقد جاء تعيين حولتا (45 عاما) مستشارا للأمن القومي ورئيسا لهيئة الأمن القومي في ضوء “تجربته الممتدة على سنين طويلة، وأدائه وإدراكه الراسخ للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها دولة إسرائيل على الصعيد الأمني والسياسي”.

وأشار ديوان رئيس الوزراء إلى أنه بمجرد مصادقة الحكومة على تعيينه، سيتولى حولتا منصبه “على أن يمر بعملية تدريب وإرشاد مرتبة من قبل رئيس هيئة الأمن القومي المنتهية ولايته مائير بن شبات”.

وأعلن بن شبات، مطلع هذا الشهر، استقالته من منصب مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي بعد ولاية استمرت 4 سنوات.

المصدر: RT