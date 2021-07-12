مصر – أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح في مصر، أن طفرة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا تنتشر في أغلب الدول العربية لا سيما ليبيا وتونس والعراق.

وفي تصريح لقناة “الحدث اليوم” المصرية، قال الحداد إن “الانتشار السريع لهذا المتحور يثير الكثير من الخوف والقلق”، مطالبا بتشديد الإجراءات الاحترازية مع ضرورة الالتزام لعدم وصول هذا المتحور إلى مصر.

وأضاف أن “هناك حالة من الاستهتار بين المواطنين والشعور بالأمان الزائد بأن أزمة كورونا انتهت”، محذرا من أن “تونس التي انهارت منظومتها الصحية كان مواطنوها يشعرون بأن الأزمة انتهت أيضا”.

ودعا إلى “ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين الانتهاء من تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع ضرورة المحافظة على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، والإجازات الصيفية”.

وتابع: “متحور دلتا يقترب جدا، ومتوقع وصوله في سبتمبر المقبل، وعلينا التعلم من التجربة التونسية المؤلمة التي تشهد انتشارا مخيفا للفيروس”.

وأوضح أن “ظهور متحور دلتا وسرعته على الانتشار يؤدي إلى تقليل نسبة الأجسام المضادة التي تتكون من خلال الحصول على اللقاح، وهو ما يفرض الحاجة إلى الحصول على جرعة تعزيزية تنشيطية تقاوم هذا المتحور”.

ولفت إلى أن “التطعيمات تقلل من نسبة الوفاة بالفيروس بشكل كبير، وبالتالي فإن منح جرعة تعزيزية لمن حصل على جرعتين بالفعل، فإن المناعة تتعزز بشكل كبير، وهو ما يقلل أيضا من مضاعفات الإصابة”.

المصدر: RT