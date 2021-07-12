ألمانيا – اتفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإثنين، مع الحكومة اليونانية على برنامج إنقاذ بقيمة مليار يورو (1.185 مليار دولار)، في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي والصمود.

وقال البنك الأوروبي في بيان، إن البرنامج -وهو قرض ميسر يصرف على شرائح- يندرج في إطار دعم تنفيذ خطة التعافي والقدرة على الصمود في اليونان.

ووفقا للبيان، تعد الخطة جزءا من آلية “سهولة التعافي والمرونة” التابع للاتحاد الأوروبي والذي يُعرف باسم “اليونان 2.0” ويستند إلى خطة التنمية للاقتصاد اليوناني التي تم إعدادها في 2020.

ويرتكز التعاون بين الجانبين، حسب البيان، على خمسة مجالات من بينها التحول الأخضر، والرقمنة.

وقال بيير هيلبرون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، “لقد حظيت الخطة اليونانية بالتأييد لكونها مبتكرة وخضراء، ومدعومة بحزمة من الإصلاحات الهيكلية بمشاركة القطاع الخاص”.

من جهته، قال ثيودوروس سكيلاكاكيس، وزير المالية المناوب لليونان: “يُعد توقيع مذكرة التفاهم، خطوة أولى مهمة نحو تعاون طموح بيننا، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة الجديدة في اليونان”.

ووفقا للبيان، سيستمر برنامج التعاون حتى نهاية 2025.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد قدمت تقييما إيجابيا لخطة التعافي اليونانية في 17 يونيو/حزيران 2021.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسميا على الخطة اليونانية، في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية هذا الأسبوع.

الأناضول