ليبيا – قلل عضو مجلس النواب علي التكبالي من تعويل بعض المراقبين والنشطاء على دور متوقع للشارع في التصدي لمساعي التمديد للسلطة التنفيذية.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” التدنية اليوم الإثنين تساءل: “عن أي شارع يتكلمون؟ لقد أنهكوا الليبيين بالوقوف ساعات طويلة أمام المصارف للحصول على رواتبهم، وساعات أطول بل ولأيام انتظارًا لعودة الكهرباء، أو البحث عن دواء وعلاج، هؤلاء ينسون أيضًا أن الميليشيات موجودة بالعاصمة وستتكفل بحماية من سيدفع لها”.

وأضاف: “بالطبع المجلس الرئاسي شريك في السلطة الانتقالية مع الحكومة، وكل من نسب لهم المساهمة بإفشال التوافق على القاعدة الدستورية من أعضاء الملتقى السياسي هم من الموالين لقيادة الحكومة، لا على المجلس الرئاسي”.

التكبالي قلل من أحاديث تردد عن اعتزام دول كبرى سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية إذا لم تمهد جديًا للانتخابات، قائلًا: “إذا كانت البعثة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مهتمين فعليًا فلماذا فرضوا على الشعب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75؟ ولماذا لم يسمعوا للاعتراضات حول أن بعض هؤلاء الأعضاء يتبعون تنظيم الإخوان أو أنهم محسوبون عليه؟”.