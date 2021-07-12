ليبيا – شدد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري على وجوب اتخاذ أقصى إجراءات التأهب لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد.

الحراري دعا في بيان صدر عنه اطلعت عليه صحيفة المرصد السلطات لاتخاذ أقصى درجات الاستعداد والقيام بواجباتها لمنع انتشار الوباء، مع أهمية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية وإجراء حملات التعقيم للأماكن العامة، بالنظر إلى الوضع الوبائي الخطير الذي لا يجب الاستهانة به.

وحث الحراري المواطنين على ضرورة التعاون مع السلطات والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة إليهم بالخصوص وإجراءات الوقاية من الوباء، وأهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، خاصة في فترة عيد الأضحى مع الالتزام بارتداء أدوات الوقاية.

وأشار الحراري إلى أن مواجهة هذه الأزمة الوبائية مسؤولية الجميع، وأنها واجب وطني وأخلاقي، مطالبًا السلطات الصحية في البلاد لاتخاذ أقصى درجات التأهب والحرص على تقديم خدماتها الطبية المتعلقة بمكافحة هذا الوباء في كافة مناطق ليبيا.