الرياض – أنهت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية (حكومية)، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام بكمية 505 آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان، الإثنين، إن التعاقد على الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة.

وأضاف: “سيكون وصول هذه الدفعة خلال أكتوبر (تشرين أول) المقبل عن طريق موانئ المملكة”.

وأوضح أنه تم دعوة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الرابعة، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على 1.7 مليون طن قمح.

وتواصل المؤسسة من خلال 8 فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم.

وبلغ إجمالي ما تم استلامه من القمح المحلي حتى تاريخه 378 ألف طن.

وصرح الفارس للأناضول، في وقت سابق، أن بلاده تستورد 3.5 ملايين طن من القمح سنوياً، بمعدل نمو 2 إلى 2.5 بالمئة، تماشياً مع الزيادة السكانية.

وتعاني الدولة أكبر مصدر للنفط في العالم من ندرة المياه للزراعة، مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.