السعودية – أفاد مصادر لوكالة “رويترز” إن صندوق الثروة السيادي في السعودية طلب من بنوك المساعدة في وضع إطار عمل بيئي واجتماعي وللحوكمة.

وبينت المصادر أن هذه الخطوة قد تسمح للصندوق بتوسيع قاعدة التمويل لاجتذاب مستثمرين يركزون على تلك المجالات، كاشفة أن صندوق الاستثمارات أرسل طلبا لمقترحات إلى بنوك الشهر الماضي.

وقال أحد المصادر إن تطوير مثل هذا الإطار هو على الأرجح إشارة إلى بيع سندات دولارية بعدة مليارات من الدولارات ستكون المرة الأولى للصندوق السعودي.

وقال مصدر إنه حين يوضع إطار العمل، قد يحتاج الصندوق لتصنيف ائتماني وتدقيق لقوائمه المالية قبل أن يستطيع طرح سندات، مضيفا أن الصندوق قد يبيع سندات في الربع الأخير “اذا صارت كل الأمور بسلاسة”.

ويهدف الصندوق، وهو في قلب برنامج (رؤية 2030) لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لوقف اعتماد الاقتصاد على النفط وكان يمول نفسه في السنوات القليلة الماضية بقروض تصل قيمتها لعشرات المليارات من الدولارات.

وفي مارس الماضي، وقع الصندوق اتفاق قرض مع مجموعة من البنوك بقيمة 15 مليار دولار عقب الحصول على قروض بعشرة مليارات دولار في عام 2019 سددها هذا العام وتسهيل ائتماني 11 مليار دولار في 2018.

المصدر: “رويترز”