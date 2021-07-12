ليبيا – دعا عضو مجلس النواب محمد العباني البرلمان كونه السلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين إلى الاضطلاع بدوره التشريعي والعمل على إخراج القاعدة الدستورية.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، اعتبر أن هذا الإجراء قد يوقف حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة عن بذل المساعي للبقاء في الحكم، ربما لعام آخر بعد تاريخ انتهاء ولايتها.

ورأى عضو البرلمان أن ثمن هذا البقاء أو الاحتكام لسياسة الأمر الواقع وفرضه سيدفعه المواطن الليبي، باستمرار معاناته مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي لم تنجح الحكومة الراهنة إلى الآن في التقليل من حدتها بدرجة تذكر.