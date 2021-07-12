الأمارات العربية – أعلن مصرف الإمارات المركزي، الإثنين، اعتزامه إصدار عملة رقمية في إطار توجهاته الاستراتيجية خلال الفترة من 2023- 2026.

وأضاف المركزي وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن استراتيجيته تتضمن 7 أهداف، أبرزها إصدار عملة رقمية ودعم التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية.

وحسب المركزي، “سيتحقق ذلك من خلال اتباع أحدث التكنولوجيات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”.

وتابع المركزي: “تشمل الاستراتيجية استخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية، وأنظمة التأمين، واستخدام بنية تحتية للهوية الرقمية، لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأفضل”.

وتشمل الاستراتيجية أيضا، دعم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات ومواصلة تطوير بنية تحتية مالية، أكثر ابتكاراً لدعم التنافسية.

وتسعى دول الخليج ومنها الإمارات إلى مواكبة التطور النقدي، بعد إطلاق عدد من الدول لعملاتها الرقمية مثل الصين، إلا أن هذه العملات ما زالت لا تحظى بالثقة الكافية لدى المستهلكين.

وتنتشر حول العالم آلاف العملات الرقمية الافتراضية، لكن جميعها باستثناء بعض العملات غير معترف بها، وتحاربها البنوك المركزية حول العالم.

الأناضول