السعودية – أفادت وسائل إعلام سعودية بأن السلطان العماني، هيثم بن طارق، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدا امس التوقيع على إنشاء “مجلس تنسيق سعودي عماني”.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية إن “الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان بحضور ولي العهد (السعودي) توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني”.

ويزور سلطان عمان السعودية اليوم في أول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلاء العرش في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتركز محادثاته على الحرب في اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ تتطلع مسقط لتعزيز وضعها المالي.

وكان السلطان واجه في الآونة الأخيرة أكبر تحد يجابهه عندما خرجت مظاهرات للاحتجاج على البطالة في السلطنة التي ترزح تحت أعباء ديون كبيرة وتعمل على تطبيق إصلاحات واسعة وإجراءات تقشف.

المصدر: “الإخبارية” + “رويترز”