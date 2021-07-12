ليبيا – أفاد مدير مكتب الصحة الدولية بالمركز الوطني بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري أمس الأحد بأن آلية عودة الليبيين العالقين في تونس تقوم على إجراء تحليل بي سي آر من قبل مصحتين معتمدتين، ثم يتم إجراء تحليل ثانٍ من الجانب الليبي عند دخول المواطنين للمعبر وتسليم النتائج بشكل فوري.

المنصوري وفي اتصال هاتفي مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إنهم سمحوا منذ أمس الأول بمرور جثامين الليبيين إلى أرض الوطن، ومن الجانب الليبي يتم إجراء تحليل للعالقين التونسيين قبل السماح لهم بالعودة إلى بلادهم.

ومن جانب آخر أوضح المنصوري أن الحركة التجارية متوقفة تمامًا بالمعبر، باستثناء الشاحنات المحملة بالبضائع التي يخضع سائقوها للتحاليل اللازمة قبل السماح لهم بالدخول، وذلك في ظل توفر الحد الأدنى من الإمكانيات الضرورية لتسهيل الحركة بالمعبر.