ليبيا – عقد تيار ” يابلادي ” بزعامة نوري أبوسهمين حفلاً مساء أمس السبت بمناسبة الذكرى الاولى لتأسيسه في العاصمة طرابلس ضاربًا عرض الحائط بمنع التجمعات بسبب تفشي كورونا ماتسبب له في موجة انتقادات لاذعة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي .

واقام ” التيار ” الذي يضم تحت مضلته انصار ” التيار الثوري والديني المتشدد ” حفلته في منتزه باب البحر وسط العاصمة ، وقالت مصادر ” انهم اختاروا هذا المكان لاستغلال وجود العائلات كل مساء واستقطابهم ” .

ويتزعم التيار ” نوري ابوسهمين ” رئيس المؤتمر العام السابق وقد سجله الفترة الماضية في وزارة العدل باسم نائبه ” عوض عبدالصادق ” وذلك لتعذر تسجيله باسمه بسبب القضية التي لاتزال مفتوحة ، وهي القضية الاخلاقية الشهيرة المعروفة شعبيًا باسم ” تعرفني ماندس عليك فيك شي ياهيثم ” .

ورغم زعم المتحدث ومقدم الحفل بأنهم متقيدين بالاجراءات الاحترازية ، الا انه لوحظ تلاصق الحضور ببعضهم البعض دون تباعد اجتماعي فيما لم يرتدي بعضهم الكمامات او كان يضعها على فمه فقط في ظل المؤشرات المؤكدة على انتشار السلالة الهندية سريعة العدوى في البلاد .

ويحظى ” تيار ابوسهمين ” بدعم من ” تيار المفتي المعزول الصادق الغرياني ” اذ يشكلان مع بعضهما البعض تحالفًا دينيًا وسياسيًا منذ تحول دار الافتاء الى حزب سياسي كما يضم ” التيار ” المتطرفين الهاربين مع عائلاتهم من بنغازي اما اعلاميًا فيحظى بدعم ” قناة فبراير ” التي يديرها وليد اللافي وزير الدولة في حكومة الدبيبة والذي يملك بدوره عشرات صفحات فيسبوك التي دشنها او اشتراها بعشرات الاف الدينارات خلال الفترة الماضية ومن بينها صفحات كبيرة معروفة .

ويسعى ” تيار ابوسهمين ” لخوض الانتخابات القادمة على مستواها التشريعي وكذلك الرئاسي عبر مرشحين احداهما ربما يكون ابوسهمين والآخر ربما يكون وليد اللافي نفسه الذي لوحظ عليه مؤخرًا استغلال اعلام الحكومة ومنصاتها الممولة من الدولة لابراز نفسه تمهيدًا للمرحلة القادمة التي لطالما أعده لها علي الصلابي .

المرصد – خاص