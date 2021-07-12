وهبط خام برنت تسليم أيلول 35 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولاراً للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم آب 74.23 دولاراً ، منخفضاً 33 سنتاً أو 0.4 بالمئة.

وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وكشف إحصاء ل‍رويترز أن الإصابات بكوفيد-19 تسجل ارتفاعاً في 69 دولة، وأن المعدل اليومي يشير إلى تزايد منذ أواخر حزيران ويبلغ حاليا 478 ألفاً.

وانخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي بعدما أخفقت مجموعة أوبك+ في التوصل لاتفاق لزيادة الإنتاج من آب نتيجة رفض الإمارات تمديداً مقترحاً لتخفيضات إنتاج أوبك+ لمدة ثمانية أشهر.