إيطاليا – اختتم ليوناردو بونوتشي، مدافع إيطاليا، قصة إزالة منتجات رعاة بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وهو الأمر الذي انتشر بشدة خلال المؤتمرات الصحفية في البطولة القارية، بين اللاعبين.

واحتفل المدافع الإيطالي بفوز منتخب بلاده في نهائي يورو 2020 من خلال تناول رشفة من زجاجتي الكوكا كولا والجعة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وقال:”سأشرب كل شيء الليلة”، متجاهلا نصيحة زميله في فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بالتخلي عن المشروبات الغازية وشرب الماء بدلا منها.

وأثارت الواقعة الكثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من الوقائع فيما يخص إزالة المنتجات الخاصة برعاة “يورو 2020”.

وبدأ هذا الأمر عندما أقدم كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، بإزاحة زجاجتين مياه غازية من أمامه، قبل أن يرفع قارورة مياه، ويدعو الناس لشرب الماء حصرا.

وزعمت وسائل الإعلام العالمية أن تصرف رونالدو المفاجئ هذا (إزاحته لقنينة الكوكاكولا) تسبب في أضرار بالغة لراعي اليويفا وبطولة يورو 2020، وأدى لتأثير سلبي هائل على العلامة التجارية للشركة العالمية الشهيرة.

ليكرر بول بوغبا، نجم المنتخب الفرنسي، الأمر، ويزيل زجاجة مشروب كحولي من أمامه كانت على طاولة المؤتمر الصحفى.

وقام لوكاتيلي، نجم منتخب إيطاليا، أيضا بإبعاد زجاجتين مشروبات غازية من أمامه كانت على طاولة المؤتمر الصحفى.

هذه المرة كان بونوتشي في حالة مزاجية للاحتفال، ولما لا، بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا، في نهائي كأس أوروبا الذي جمعهما على ملعب “ويمبلي” الشهير، يوم أمس الأحد.

وسجل هدف التعادل لإيطاليا في النهائي ومنح الأزوري فرصة الوصول للأشواط الإضافية ومن ثم لركلات الترجيح.

كما أن المدافع البالغ 34 عاما، سجل ركلة ترجيح ساهم بها في تتويج بلاده بالبطولة ،وهو التتويج الثاني لمنتخب “الأتزوري” بعد عام 1968.

المصدر: timesnownews