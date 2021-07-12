إنجلترا – أسدلت الستارة على منافسات كأس أوروبا “يورو 2020” الأمس الأحد بتتويج المنتخب الإيطالي بلقب البطولة على حساب إنجلترا، لكن تبقى هناك محطات عالقة في ذهن المتابعين لأجمل هدف في البطولة.

واخترنا لكم أبرز الأهداف التي اتفق عليها الكثيرون من المعلقين والمحللين الرياضين على أنها أجمل أهداف المسابقة القارية.. فما هو برأيك الهدف الأجمل ليورو 2020:

– إسكتلندا 0-2 التشيك (دور المجموعات)

سجل التشيكي باتريك تشيك، مهاجم باير ليفركوزن الألماني، بتسديدة لا تصد ولا ترد من منتصف الملعب من على بعد 50 مترا، في مرمى الحارس الاسكتلندي ديفيد مارشال، ليدخل هدف تشيك كتب التاريخ.

– روسيا1-0 فنلندا (دور المجموعات)

نجح نجم المنتخب الروسي أليكسي ميرانتشوك تسجيل الهدف الوحيد في مواجهة منتخب بلاده أمام فنلندا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

– فرنسا3-3(4/5) سويسرا (دور الـ16)

سجل النجم الفرنسي بول بوغبا الهدف الثالث لمنتخب بلاده في مرمى سويسرا من تسديدة متقنة من خارج منطقة العمليات على ملعب بطرسبورغ الدولي.

– بلجيكا 1-2 إيطاليا (ربع النهائي)

وسجل لورنزو إنسيني الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة (44)، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة على يسار كورتوا لتستقر الكرة في المرمى.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT