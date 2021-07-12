العراق – أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في وزارة الصحة العراقية ببغداد، فيما أشار إلى أن السلطات أخلت جميع كوادرها والمراجعين.

وذكر مراسل RT، أن حريقا لا يعرف سبب اندلاعه، حدث في وزارة الصحة، وتعمل السلطات على إخلاء جميع الموظفين والمراجعين هناك.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحريق، لكن أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد.

من جهتها قالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، إن “حريقا محدودا اندلع في عدد من أقسام مقر الوزارة، وعلى الفور أخليت البناية من جميع الموظفين وتوجهت فرق الدفاع المدني من وزارة الداخلية مع فرق الوزارة وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات”.

المصدر: RT