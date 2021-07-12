اليمن – حذر رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، امس من انهيار وشيك للعملة اليمنية ودخول البلاد في “مجاعة حقيقية”.

وقال بن دغر في تغريدة: “اليوم الدولار تجاوز الألف الريال، وهو مرهق منهك فقد قيمته، ويشرف على السقوط الأخير، كما أنها مجاعة حقيقية تنتظر أهلنا، أهلكم في اليمن”.

وأضاف: “عرفت أن الرئيس قد طلب من الأشقاء التدخل لوقف تدهور الريال بشيء من المساعدة العاجلة، وإنني أثق اليوم أنهم سيتدخلون لإنقاذ الريال اليمني، بل هم يتدخلون كما هو حاصل في المعونة الطلابية”.

ووجه بن دغر نداء للسعودية لمساعدة حكومة بلاده وإنقاذ اليمنيين بالقول: “أعينوا الشرعية (الحكومة المعترف بها دوليا)، وأنقذوا المواطن، فالوضع اليوم أسوأ مما كان عليه بالأمس”.

وكانت السعودية أعلنت في يناير 2018 إيداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز الدولار 500 ريال يمني.

وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالا مقابل الدولار الأميركي الواحد.

المصدر: RT