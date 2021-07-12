إنجلترا – وصف الأمير البريطاني وليام وزوجته كاثرين هزيمة إنجلترا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020” بأنها أمر “مفجع”.

وتحطم حلم منتخب إنجلترا في الفوز بأول لقب قاري له في تاريخه، على صخرة نظيره الإيطالي، إثر هزيمته أمامه بركلات الترجيح (2-3) بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي، ومن دون أهداف في الوقت الإضافي للقاء الذي جمعهما يوم الأحد، على ملعب “ويمبلي” الشهير، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال الأمير وليام “في تغريدة” عبر “تويتر”، بعد حضوره وزوجته المباراة، جاء فيها: “إنه أمر مفجع. مبروك لإيطاليا، فوز عظيم. لقد قطعتم شوطًا بعيدا، ولكن للأسف لم يكن هذا يومنا. يمكنكم جميعا رفع رؤوسكم عاليا، وأن تكونوا فخورين جدا بأنفسكم. أعلم أن هناك المزيد في المستقبل”.

وبلغ منتخب إنجلترا لأول مرة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبيرة (أمم أوروبا وكأس العالم)، منذ نهائي بطولة كأس العالم 1966 التي جرت على أرض مهد كرة القدم وتوج منتخب “الأسود الثلاثة” فيها باللقب الأول والوحيد الكبير له حتى الآن.

في المقابل، أحرز منتخب إيطاليا “الأتزوري – Squadra Azzurra” لقب بطل القارة العجوز لأول مرة منذ 53 عاما، بعد فوزه بلقب بطل “يورو 1968″، وذلك بعد تأهله إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا، والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا، كأس العالم)، ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.

المصدر: وكالات