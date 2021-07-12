إنجلترا – أحرز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لقب هداف النسخة الـ16 من نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، رغم خروجه مبكرا من “يورو 2020” مع منتخب بلاده.

وأحرز رونالدو 5 أهداف في ثلاث مباريات خلال (360 دقيقة) ضمن مجموعة “الموت” السادسة، في مرمى كل من هنغاريا وألمانيا وفرنسا، قبل أن يخرج مع منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي على يد نظيره البلجيكي، إثر خسارته أمامه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعتهما يوم الأحد 27 يونيو الماضي، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وجاء المهاجم التشيكي، باتريك شيك، في المركز الثاني برصيد 5 أهداف أيضا سجلها خلال (404 دقائق)، قبل خروج منتخب بلاده على يد نظيره الدنماركي في الدور ربع النهائي، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد عبر موقعه الرسمي، استمرار “صاروخ ماديرا” التربع على صدارة هدافي “يورو 2020″، مبررا ذلك، بأن النجم البرتغالي صنع هدفا إلى جانب تسجيله أهدافه الخمسة، في حين اكتفى شيك بتسجيل 5 أهداف فقط من دون صناعة أي هدف.

وحقق كريستيانو رونالدو (36 عاما) عدة أرقام مميزة وقياسية في هذه البطولة، أبرزها وصوله إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، خلال 178 مباراة وفي مرمى 44 دولة، ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على المستوى الدولي الذي كان ينفرد به علي دائي.

ورفع النجم البرتغالي “صاروخ ماديرا” رصيده إلى 14 هدفا في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف.

كما أصبح الدون رونالدو أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم، يسجل 20 هدفا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى (كأس العالم وبطولة أمم أوروبا)، حسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات، وأول لاعب يشارك في 5 نسخ لنهائيات بطولة القارة العجوز.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – برصيد 5 أهداف

2- التشيكي باتريك شيك – برصيد 5 أهداف

3- الفرنسي كريم بنزيما – برصيد 4 أهداف

4- السويدي إيميل فورسبرغ – برصيد 4 أهداف

5- البلجيكي روميلو لوكاكو – برصيد 4 أهداف

6- الهولندي جورجينيو فينالدوم – برصيد 4 أهداف

7- الإنجليزي هاري كين – برصيد 4 أهداف

8- السويسري شيردان شاكيري – برصيد 3 أهداف

9- الإنجليزي رحيم سترلينغ – برصيد 3 أهداف

10- الدنماركي كاسبر دولبيرغ – برصيد 3 أهداف

11- البولندي روبرت ليفاندوفسكي – برصيد 3 أهداف

12- الإسباني ألفارو موراتا – برصيد 3 أهداف

13- السويسري هاريس سيفيروفيتش – برصيد 3 أهداف.

المصدر: RT