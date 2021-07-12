ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن الأيام العشرة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات في ليبيا، بسبب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

سميو وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، ذكر أن عدد الإصابات في بعض المدن شهد ارتفاعًا يفوق نسبة ستين بالمئة، مؤكدًا ضرورة المضي في إعطاء أكبر عدد من اللقاحات للجرعتين الأولى والثانية للمواطنين، وتوريد كميات أكبر من اللقاحات.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أنهم في انتظار كميات جديدة من اللقاحات خلال الأيام القادمة من نوع استرازينكا وسبوتنيك، إضافة إلى لقاح جونسون آند جونسون، وفق قوله.