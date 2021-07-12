سوريا – أفاد مراسل RT بقيام رتل أمريكي مؤلف من 4 مصفحات، رفقة قوات سوريا الديمقراطية، بإجراء دورية من منطقة الرميلان وصولا إلى حي جمعايا بمدخل القامشلي الشرقي، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.

وبحسب المراسل فإن تسيير الرتل تم بتغطية جوية من حوامات هليكوبتر على الشريط الحدودي السوري التركي كـ”جزء من تعهدات واشنطن بحفظ الأمن والإستقرار للسكان المحليين شرق الفرات”.

وكانت الحوامات أطلقت قنابل تحذيرية فوق مدينة القامشلي كجزء من آلية التنسيق المشترك بين الجيشين الروسي والأمريكي من خلال قناة الإتصال الدائمة.

المصدر: RT