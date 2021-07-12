عودة المدمرة البريطانية التي انتهكت الحدود الروسية إلى مضيق جبل طارق

عودة المدمرة البريطانية التي انتهكت الحدود الروسية إلى مضيق جبل طارق

روسيا – عادت المدمرة البريطانية “Defender” التي خرقت المياه الإقليمية الروسية قرب شبه جزيرة القرم في نهاية الشهر الماضي، إلى مضيق جبل طارق.

وأظهرت بواية “Marine Traffic” التي تتبع حركة السفن والملاحة البحرية، امس أن المدمرة البريطانية عادت من البحر الأيوني إلى مضيق جبل طارق، بعد أن كانت متواجدة في سواحل صقلية.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة البريطانية “Defender” عبرت الحدود المائية الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأطلقت قوات للجيش الروسي حينها طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة البريطانية، بعد أن خرقت المياه الإقليمية في سواحل القرم.

كما لجأت قاذفات “Su-24M” الروسية إلى استخدام “قصف تحذيري” في اتجاه خط سير المدمرة لإجبارها على الابتعاد عن الحدود البحرية الروسية.

المصدر: نوفوستي