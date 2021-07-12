ليبيا – أكد جهاز الأمن الداخلي اكتشاف ومصادرة مبلغ مالي قدره 465 ألف يورو بأحد أدراج دورة المياه في طائرة تابعة لخطوط الأجنحة الليبية قاصدة إسطنبول.

بيان صحفي صادر عن جهاز الأمن الداخلي في العاصمة طرابلس، أشار إلى أن الحادثة جرت الأحد في منفذ مطار مصراتة الدولي، حينما أكتشف أحد أفراد طاقم الرحلة هذه الأموال خلال عملية تفقد الطائرة بعد صعوده إليها، ليقوم بإبلاغ أعضاء رقابة الجهاز في المنفذ.

وتابع البيان: إن أعضاء الرقابة قاموا باتخاد الإجراءات القانونية وإحالة المبلغ إلى مركز الجمرك في المنفذ من حيث الاختصاص.

ومن الطريقة التي تم بها اخفاء المبلغ داخل حمام الطائرة بفك أجزاء منه وإعادة تركيبيها تدل على وجود نوع من الجريمة المنظمة بين ليبيا وتركيا حيث تم اخفاء المبلغ في ليبيا قبل موعد اقلاع الطائرة وصعود طاقمها ما يؤكد بأن المبلغ سيتم استلامه من طرف العصابة التركي في مطار اسطنبول بعد نزول الطاقم من الطائرة يقول مراقبون.