لبنان – وجه وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفلة جوري السيد التي فارقت الحياة وهي في الطريق نحو مستشفى حمود في صيدا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن “وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أوعز بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد، وقد تم الاتصال بالجهات المعنية كافة، الطبية والإدارية وعائلة الطفلة، بهدف إعداد تقرير تفصيلي ستتم دراسته في اللجنة المختصة بطب الأطفال في وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى”.

وأضاف البيان أن وزارة الصحة العامة “تتقدم من عائلة الطفلة بأحر التعازي، مؤكدة ضرورة إبداء المعنيين في القطاع الصحي والطبي أقصى درجات التضامن مع المرضى لعبور هذه المرحلة الدقيقة”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أشارت إلى أن الطفلة البالغة من العمر 9 أشهر كانت تعاني من ارتفاع في حرارتها والتهاب في الرئة، وإثر تأزم حالتها نقلتها عائلتها إلى المستشفى المركزي في مزبود، غير أنها لم تعالج كما يجب بسبب عدم توافر عناية فائقة خاصة بالأطفال في المستشفى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى آخر هو مستشفى حمود في صيدا، لكن الطفلة توفيت قبل وصولها هناك.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + وسائل إعلام لبنانية