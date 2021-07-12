ليبيا – قامَ وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بزيارة تفقدية إلى مستشفى طرابلس المركزي؛ للوقوف على إمكانيات المستشفى وسير العمل داخله، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الزيارة شملت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة قسم الحوادث، قسم الإسعاف والطوارئ، قسم الباطنة، ومركز العزل بالمستشفى.

بالإضافة إلى جولة ميدانية داخل مشروع تنفيذ مبنى الأورام بالمستشفى، والاطلاع على نسبة الإنجاز به.

واستمرت الجولة بزيارة إلى مستشفى الهضبة الخضراء العام بطرابلس، وشملت الزيارة أقسام ومخازن المستشفى.

وتأتي هذه الزيارات للمرافق الصحية للوقوف على عين المكان، والنظر في أهم المشاكل والاحتياجات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.