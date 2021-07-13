سوريا – حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعرفة نقل الأشخاص بوسائط النقل العامة العاملة بين مختلف مراكز المحافظات، عقب تعديل سعر ليتر المازوت، ليصبح 500 ليرة بدلا من 180 ليرة.

وبحسب تعميم للوزارة، طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات اعتماد نسبة الزيادة على التعرفة الكيلومترية لمختلف وسائل النقل العاملة على المازوت، حيث بلغت الزيادة على التعرفة القديمة بين 28.5% إلى 32% لمختلف وسائل النقل.

وشددت الوزارة على إلزام شركات النقل بالتعرفة الجديدة والإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر واعتبارها حدا أقصى لا يمكن تجاوزه، مع إمكانية تخفيضها على كل الخطوط التي تعمل عليها بولمانات الشركات، وتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولماناتها في ضوء المسافة الكيلومترية المعتمدة أصولاً.

إلى ذلك طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من المحافظين اتخاذ قرارات تسعير خطوط النقل الداخلية ضمن المحافظة استنادا للتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراقبة التزام وسائط النقل الجماعي بالخطوط وتقيدها بالأسعار المعتمدة ورفع وتيرة العمل وتحفيز العاملين في قطاع النقل العام الداخلي لتلبية الاحتياج وفق الإمكانيات المتاحة.

المصدر: سانا