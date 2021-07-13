إيطاليا – استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الاثنين، لاعبي منتخب بلاده بقصر كيرينالي في روما، بعد تتويج “الأتزوري” بكأس أمم أوروبا “يورو 2020″، عقب الفوز على إنجلترا في النهائي.

وهنأ ماتاريلا، لاعبي منتخب بلاده بعدما قاموا بما أسماه “تكريم الرياضة بعد تقديم كرة قدم مثالية”، انتهت بتتويج الفريق باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 1968، مشيرا إلى أن الفوز باللقب كان مستحقا، بعد اجتياز الفريق لكل الصعوبات التي واجهته منذ انطلاق البطولة.

وقال الرئيس الإيطالي خلال حديثه للاعبين “أهنئكم بما قدمتموه، حققتوا البطولة عن جدارة واستحقاق، ونجحتم في اجتياز كل الصعوبات، خاصة مع اللعب على أرض الخصم والتأخر في النتيجة بعد دقيقتين من بداية المباراة، كان اللقب مستحقا وهو ما تعكسه النتيجة”.

وشارك في الحدث أيضا لاعب التنس الإيطالي، ماتيو بيريتيني، الذي وصل للمباراة النهائية في بطولة ويمبلدون للتنس، قبل الخسارة أمام المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، بالرغم من ذلك فقد حقق اللاعب الشاب إنجازا كونه أول إيطالي يصل إلى نهائي الغراند سلام الثالث في الموسم.

وقدم لاعبو “الآتزوري” للرئيس قميصا تذكاريا للمنتخب الإيطالي، مكتوب عليه اسم الرئيس وموقع من كل اللاعبين، قبل أن يخص ماتاريلا بالتهنئة قائد المنتخب، جيورجيو كيلليني وحارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما، والذي اختير أفضل لاعب في منافسات البطولة القارية.

من جانبه، أعرب كيلليني عن سعادته بالتتويج، وأهدى اللقب للاعب الراحل، دافيدي أستوري، والذي توفي عن عمر الـ31 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأشاد بالمدير الفني لمنتخب بلاده، روبرتو مانشيني بعد ما قدمه للفريق، والتحول الكبير الذي شهده مستوى “الأتزوري” في الفترة الأخيرة.

كما التقت بعثة “الآتزوري” برئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي الذي هنأ بدوره جميع أعضاء المنتخب بإحراز اللقب الأوروبي الثاني بعد عام 1968.

المصدر: وكالات