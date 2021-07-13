ليبيا – بحث عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي ‏أمس الإثنين مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون ونائبته كيت إنجلش أهمية إنجاز انتخابات نزيهة وذات مصداقية في الـ24 من ديسمبر القادم.

السويحلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” قال :” أكدت خلال اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية كأولوية يليها الإستفتاء على مشروع دستور مُعدّل كمسار توافقي مقبول من معظم القوى السياسية، وأن الليبيين فقط هُم من يحددون نظام حكمهم وليس أي جهة أخرى”.