ليبيا – وصف عضو مجلس النواب وعضو لجنة المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بـ”الطاغوت”، متهمًا إياه بالفساد وعقد الصفقات المشبوهة.

العرفي وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين أوضح أن صنع الله يدور في فلك الميليشيات بالتنسيق والتناغم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال، الصديق الكبير، حيث يمثلان منظومة فساد كاملة، بحسب تعبيره.

وأضاف: “عندما تدخلت القوات المسلحة العربية الليبية لحماية الحقول النفطية خرج صنع الله وقال: القوة القاهرة لن تُرفع عن الحقول النفطية”.

وتابع: “حقيقة الأمر نحن من صنعنا من صنع الله طاغوت حيث تم استقباله في مدينة بنغازي بالفرش الأحمر وكنت أول المعترضين على هذا الاستقبال، فلم يكن يدير المؤسسة بكل شفافية ومهنية أو يقف على مسافة واحدة من الجميع ويسمي الأشياء بأسمائها. الجيش جيش والمليشيات مليشيات”.

العرفي أكد أن صنع الله تحوّل من مدير مؤسسة إلى سياسي يتدخل في السياسة ويجتمع مع سفراء الدول ويجتمع بالشركات، مضيفًا: “بدأ يعقد الصفقات ولا نعلم بالصفقات التي يعقدها من مبيعات النفط الخام ويعطي أرقامًا غير حقيقية ولا تعبر عن واقع إنتاج ليبيا من النفط”.