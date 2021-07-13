تونس – أعرب رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، امس عن شكره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تعهد بإرسال شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى تونس.

وقال الغنوشي في تغريدة: “نتوجه بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تعهده بإرسال ربع مليون جرعة من اللقاحات مع معدات طبية لمؤازرة تونس في مجهودها للتصدي لوباء كورونا”.

وأضاف: “شكرا للرئيس تبون وحفظ الله العلاقات التونسية الجزائرية وحفظ الله الشعبين الشقيقين”.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين أن السلطات الجزائرية قررت إرسال 250 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لفائدة الشعب التونسي اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT