العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس القبض على “أسد الأمنية” في تنظيم “داعش” خلال عملية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي:”تمكن مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات دقيقة من خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، من القبض على الإرهابي الخطير المكنى (أبو يوسف، أسد الأمنية)”.

وأضافت، أن “الملقى القبض عليه، كان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل، كما استلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وتابعت: “جاء باعترافاته عن آثار الإصابة في جسمه، أنه أصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة، حيث ألقي القبض عليه في منطقة حي اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.

المصدر: RT