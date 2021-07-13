إنجلترا – كشفت شبكة “Anfield Watch” البريطانية، عن آخر تطورات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مراسل شبكة “سكاي سبورتس” والمتخصص في سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو في تصريحات لشبكة “Anfield Watch”، إن صلاح والنادي يتحدثان الآن عن عقد جديد، لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين، ولم تصل المحادثات بينهما إلى المراحل النهائية بعد.

وعلق:”لقد تحدثوا (النادي وصلاح) ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد”.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد موسمين أي في يونيو 2023، وهناك نية بحسب التقارير البريطانية في الأشهر الماضية بتجديده من قبل النادي الإنجليزي.

وسبق أن كشف مهاجم ليفربول صلاح في شهر مايو الماضي، أنه لم يتصل به أحد من النادي بخصوص عقد جديد.

وكان صلاح صفقة رائعة مع الريدز، منذ انضمامه من روما عام 2017، مقابل رسوم نقل قدرها 42 مليون يورو.

وسجل صلاح 125 هدفا و47 تمريرة حاسمة في 203 مباراة بقميص النادي.

كما فاز صلاح بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز.

المصدر: anfieldwatch