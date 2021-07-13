سويسرا – اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الثلاثاء خمسة لاعبين من إيطاليا الفائزة باللقب، وثلاثة لاعبين من إنجلترا وصيفة البطل، ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا 2020.

وتم اختيار حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي، وليوناردو سبيناتزولا، ولاعب الوسط جورجينيو، والجناح فيدريكو كييزا، في التشكيلة المثالية.

وفازت إيطاليا ببطولة أوروبا لأول مرة منذ 1968 بعد أن أنقذ دوناروما محاولتين من علامة الجزاء في الطريق نحو الفوز 3-2 على إنجلترا بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 عقب وقت إضافي في المباراة النهائية يوم الأحد.

كما ضمت التشكيلة المثالية التي اختارتها لجنة فنية في اليويفا الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي كايل ووكر، وقلب الدفاع هاري مغواير، والمهاجم رحيم سترلينغ.

ودخل التشكيلة المثالية أيضا لاعب وسط إسبانيا بيدري، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، إلى جانب الدنماركي بيير إميل هويبيرغ، والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وسجل سترلينغ ثلاثة أهداف مع إنجلترا، بينما أحرز لوكاكو أربعة أهداف مع بلجيكا، التي خرجت من دور الثمانية على يد إيطاليا.

المصدر:”رويترز”