العراق – أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على ضابط سرق رواتب دائرته وهرب إلى تركيا.

وقال في بيان صحفي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد خالد المفرجي، الذي سرق رواتب منتسبي المديرية العامة لشؤون المحاربين”.

وأضاف أن “عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقي، بالتنسيق مع الجانب التركي”.

وتابع اللواء رسول: “لن نتوانى بحق كل من يحاول المساس بأمن المواطن وحقوق منتسبي القوات المسلحة”.

المصدر: RT