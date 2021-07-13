ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار للإنفاق على البلديات من الميزانية العامة للدولة.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة ” الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: “إنه كان من الأفضل توظيف أي أموال في خطط موسعة ومدروسة، تضمن برامج دائمة بدلًا من الحلول التسكينية المؤقتة، التي لجأت لها الحكومة الراهنة، ومن قبلها حكومة الوفاق في التعاطي مع ملف تنمية البلديات”، مبرزًا أن هذه الحلول لم يشعر بها المواطن وتبخرت سريعًا.

كما لمح إلى أن الدبيبة يستهدف مغازلة عمداء البلديات للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة إذا ما قرر الترشح للرئاسة.

ورأى أن ذلك هو الدافع من وراء منحهم هذه الأموال دون تخصيص واضح، وهذا ما قد يفتح الباب للفساد، فضلًا عما شهدته عملية التوزيع من تمييز بين البلديات.

وفيما يتعلق بعميلة توزيع المخصصات، ذهب المهدوي إلى أن أغلب مدن الغرب خصوصًا مصراتة، موطن الدبيبة، حصلت على حصص مهمة، كما حصلت بلدية بنغازي على نحو 40 مليون دينار في محاولة لترضية مواطنيها، بسبب عدم زيارة رئيس الوزراء لهم حتى الآن، في حين لم تتحصل بلديات الجنوب، منبع الثروات والأكثر تهميشًا على حصص كافية.