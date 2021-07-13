ليبيا – رأى المحلل السياسي عثمان بركة أن وجود المليشيات عموما هو نتيجة لواقع رسمه وجسده تنظيم الإخوان بعد 2011 والغرب من خلال صراع المحاور، وذلك بتكليف وكلاء هذه المحاور.

بركة قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”: إن مدينتا العجيلات والزاوية أسيرتان وضحيتان لهذه المليشيات، وسط عجز أهل المدينة من التخلص من المليشيات المجرمة المدعومة من الخارج، وكذلك الدولة التركية التي نشرت مرتزقتها في البلاد.

وتابع: “تنظيم الإخوان على مر التاريخ لم يكن تنظيم استقرار أو بناء وتنميه ولا عدالة لا اجتماعيه ولا اقتصادية”.

وقال: إن “الفوضى جزء من المشروع التآمري على الوطن بشكل عام، والذي يسعى لاستكماله التنظيم الذي اعتاد على رفض الاستقرار في الأوطان للاستيلاء على السلطات.”

كما أكد أن كل هذه الأدوات لن تخلق استقرار في أي بلد وجودو فيها هذه النماذج، مشيرًا إلى أن تأثيره سيكون سلبيًا جدًا، فلن تقبل هذه المليشيات أن تكون خارج الأحداث وفق الرؤية التي هي مقتنعة بها، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في حالة الفوضى والانقسام للحصول على المكاسب.