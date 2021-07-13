ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن “لعنة” تكرار الفشل الليبية تصيب بالعدوى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حيث نجدها تعيد إلى الحياة لجنة التوافقات التي فشلت مرتين في إيجاد توافق، ليس هذا وحسب، بل وضربت خارطة الطريق في مقتل وانقلبت على القاعدة الدستورية”.

وأشارت إلى أنه في المرحلة السابقة نجحت اللجنة الاستشارية وقدمت آلية واضحة لاختيار السلطة التنفيذية، ونجحت اللجنة القانونية وقدمت قاعدة دستورية متوافقًا عليها، مع نقاط خلافية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

كما لفتت إلى أن “لجنة التوافقات فشلت مرتين، فكيف ندعوها للفشل الثالث الذي سينعكس على مسار الحوار بالكامل ليوصم بالفشل رغم نجاحاته. أوقفوا لجنة التوافقات أو استبدلوها، نريد للحوار أن ينجح ولو على مراحل”.