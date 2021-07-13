ليبيا – أكدت أكدت اللجنة العليا لمتابعة التطعيمات التابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية سلامة الإجراءات الـمتبعة لتخزين لقاح “فايزر” المضاد لوباء كورونا.

تأكيد اللجنة جاء في بيان صحفي صادر عنها بالتزامن مع مخاوف من تأثيرات انقطاع الكهرباء والحديث حول سوء تخزين اللقاحات مبينة أن الإجراءات المعتمدة لتخزين اللقاح داخل حلقة التجميد بمخازن مركز البحوث والتقنيات الحيوية سليمة جدا.

وتابع البيان إن اللجنة تأكدت من سلامة تخزين اللقاح وظروف حفظه في درجة الحرارة الموصى بها عبر زيارة لرئيسها وعدد من أعضائها للمخازن.