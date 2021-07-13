إنجلترا – أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس إنه يأمل في فوز بريطانيا وأيرلندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ويعتقد أنهما يملكان “فرصة جيدة”.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي اليوم: “هذه عملية طويلة وصعبة… بالتأكيد أعتقد أن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع أيرلندا وسنحاول تحقيق ذلك”.

وفشلت إنجلترا، التي استضافت وفازت بكأس العالم 1966، في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2006 و2018.

وأجاب رئيس الوزراء عند سؤاله بشأن تضرر سمعة إنجلترا بعد محاولة بعض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم عدم امتلاكهم تذاكر لحضور نهائي بطولة أوروبا أمس الأحد “أعتقد أنه من المحرج أن تقوم مجموعة صغيرة بذلك… لا أعتقد أنهم أضروا بالأجواء وبالتأكيد الملعب أيضا. لكننا سنحقق فيما حدث”.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فشل في وصوله الأول إلى نهائي بطولة أمم أوروبا في التتويج باللقب، بعد خسارته أمس الأحد أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتوج “الآتزوري” باللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968.

المصدر: “رويترز”