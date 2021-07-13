روسيا – أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) عن تعاونه مع شركة الأدوية الهندية (SII)، أكبر مصنع في العالم للقاحات، لإنتاج كميات كبيرة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال صندوق الاستثمار الروسي المباشر، اليوم الثلاثاء، أن عملية نقل التكنولوجيا والمعدات التقنية الروسية للهند قد بدأت، بعد الحصول على موافقة المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI).

ومن المقرر أن يتم إنتاج كثر من 300 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الهند سنويا، ومن المتوقع إطلاق الدفعة الأولى في سبتمبر 2021.

وكجزء من عملية النقل التكنولوجي، تلقت الشركة الهندية للأدوية، عينات من الخلايا والناقلات من مركز “غاماليا” الروسي للأبحاث وعلوم الأوبئة والأحياء، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI).

وحتى الآن، تم تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي في 67 دولة، بإجمالي عدد سكان يزيد عن 3.5 مليار شخص.

وقد أظهرت البيانات الرسمية لعدد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين، وصربيا، والبحرين، وهنغاريا، والمكسيك وسان مارينو، والإمارات، ودول أخرى، التي تم الحصول عليها أثناء تطعيم السكان، أن “سبوتنيك v” هو أحد اللقاحات الأكثر أمانا وفعالية ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، كيريل دميترييف: “يسر صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن يعلن عن شراكة مع المعهد الهندي للأمصال، (Serum Institute of India)، أكبر مصنع للقاحات في العالم. تعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في زيادة قدراتنا التصنيعية بشكل كبير، وهي مثال على تضافر الجهود والخبرة لإنقاذ الأرواح في الهند وحول العالم. تجري حاليا عملية نقل التكنولوجيا، ونتوقع إطلاق الدفعات الأولى من اللقاح في الأشهر المقبلة”.

المصدر: RT