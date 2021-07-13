ليبيا – كشف المحلل السياسي فرج زيدان عن وجود حالة من القلق في ليبيا، خاصة بعدما انتهى ملتقى الحوار الوطني ولم يتم خلاله الاتفاق على آلية إجراء الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا من قبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، و جماعة الإخوان المسلمين “الإرهابية” لعرقلة الانتخابات في ليبيا.

زيدان وفي مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” ونقله موقع “صدى البلد” المصري أمس الإثنين، أوضح أن كوبيتش سعى لإعطاء البرلمان الأفضلية في انتخاب رئيس البلاد، متناسيًا حق المواطن الليبي في تقرير مصيره.

وبيّن أن الخلافات التي دارت خلال انعقاد الملتقى سببها أن بعثة الأمم المتحدة لم تصر على القاعدة الدستورية فقط، بل فتحت المجال على عدد كبير من النقاط والمقترحات الأخرى، ولم يكن هناك جدول أعمال محدد النقاط، مما أدى إلى اتساع النقاش والخلاف بين أعضاء ملتقى الحواء الوطني.

وأكد أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يُحاول أن يطرح فكرة أمام المجتمع الدولي تتمثل في أن تُجرى الانتخابات البرلمانية فقط دون إشراك الشعب فيها، وهو أمر مرفوض تمامًا، منوهًا إلى أن فشل ملتقى الحوار الوطني في تحديد آلية إجراء الانتخابات القادمة، قد يؤثر بالفعل على إجرائها في موعدها، وبالتالي تمديد سلطة حكومة الوحدة الوطنية إلى أجل غير مسمى.

ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك الحقوق الحصرية لإدارة النشاطات النفطية في ليبيا، وإجراء التعاقدات بشأنها، مشيرًا إلى المصرف المركزي يشرف على إدارة العائدات المحصلة من عمليات بيع النفط، وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين في ليبيا.

كما بيّن أن المبعوث الأممي سعى إلى عرقلة الشركة الدولية المكلفة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي الذي يديره المحافظ التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الصديق الكبير، وكان من المقرر أن يصدر التقرير المصرفي في أبريل الماضي، ولكن لم يحدث ذلك، على الرغم أن التقرير يتضمن توصيات حول تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي في البلاد.

زيدان أشار إلى أن شركات فرنسية وإيطالية وعدد من الشركات الغربية الأخرى تُدير أعمال التنقيب وبيع النفط الليبي، مؤكدًا أن بقاء حكومة الوحدة الوطنية يضمن بقاء هذه الشركات على رأس المتحكمين بالصادرات النفطية الليبية، ومشددًا على أن أي انتخابات رئاسية وبرلمانية يصوت عليها الشعب من شأنها أن تجلب رئيسًا معارضًا لمصالح عدد من الدول الغربية المهتمه بالملف الليبي.