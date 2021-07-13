إنجلترا – تعرض الملاكم البريطاني السابق جيمس ديجيل، لسرقة ميداليته الذهبية التي نالها أولمبياد بكين 2008 من منزل والديه.

وقال ديجيل، الذي أحرز أيضا لقبين في وزن فوق المتوسط في منافسات الاتحاد الدولي للملاكمة، إن السرقة حدثت خلال خسارة إنجلترا أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، الأحد الماضي.

ونشر ديجيل صورة من كاميرا المراقبة لشخص يسير بجوار المنزل ويغطي الكاميرا وقال إنه تعرض للسرقة لميدالية أولمبية ذهبية وكذلك لميدالية عضوية الإمبراطورية البريطانية.

وكتب ديجيل البالغ 35 عاما والذي اعتزل الملاكمة في فبراير 2019: “ليس لهما قيمة لأي شخص آخر غيري، وهما إنجازان من أفضل ما حققته في مسيرتي بالملاكمة. أنا حزين وأريد إعادة الميداليتين”.

المصدر: “رويترز”